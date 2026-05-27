Milan chi gestisce il club adesso? I volti e la possibile ombra di Furlani

Dopo la mancata qualificazione in Champions League, ci sono cambiamenti nella gestione del Milan. Attualmente, la società è sotto la guida di un nuovo amministratore delegato, con alcuni membri del consiglio di amministrazione coinvolti nelle decisioni strategiche. Circolano voci sulla possibile presenza di un nuovo presidente o di figure vicine a un investitore esterno, ma non sono stati ufficialmente confermati nomi o ruoli. La gestione del club rimane sotto stretto controllo del management attuale.

Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, Casa Milan si è svegliata con un clima a dir poco spettrale. Subito dopo, nel pomeriggio antecedente la mancata qualificazione in Champions League, è arrivato il comunicato: la società ha completamente azzerato la dirigenza e lo staff tecnico, che ovviamente ha lasciato la sede rossonera. Gerry Cardinale ha avviato una vera e propria rivoluzione, ma il tempo scorre e la macchina non può fermarsi. Come già detto, il tempo è il peggior nemico dell'uomo: dal 1 luglio, infatti, partirà la sessione estiva di calciomercato, ma le trattative stano entrando nel vivo già da ora. Se qualche calciatore vorrebbe lasciare i colori rossonero, ad oggi non saprebbe a chi rivolgersi, proprio perchè il Milan non ha una figura definita attualmente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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