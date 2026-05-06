Milan i tifosi avviano una petizione per cacciare Furlani | La sua permanenza non è più sostenibile

A Milano i tifosi hanno avviato una petizione online per chiedere le dimissioni dell’amministratore delegato della società calcistica, sostenendo che la sua presenza non sia più compatibile con le esigenze del club. La richiesta si è diffusa sui social e ha raccolto numerose firme, alimentando una discussione pubblica sulla gestione della squadra. La società non ha ancora commentato ufficialmente la situazione.

Il clima attorno alla dirigenza Milan torna a farsi rovente. Dopo la recente crisi di risultati, con una sola vittoria nelle ultime 5 partite, una parte della tifoseria ha rilanciato sui social l’hashtag #FurlaniOut, avviando anche una petizione online per chiedere le dimissioni dell’amministratore delegato Giorgio Furlani. La protesta, già esplosa un anno fa davanti a Casa Milan, riemerge in un momento delicato della stagione. La mobilitazione corre su X e sulla piattaforma Change.org, dove è stata lanciata una raccolta firme che ha già superato quota 2000 adesioni. Nella descrizione, Furlani viene indicato come “uno dei principali ostacoli allo sviluppo sportivo e identitario del club”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, i tifosi avviano una petizione per cacciare Furlani: “La sua permanenza non è più sostenibile” Notizie correlate Ravezzani: “I tifosi del Milan meritano più del miserabile presente ordito da Cardinale e Furlani”Dopo le sconfitte contro Lazio, Napoli e Udinese, ieri pomeriggio, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, il Milan di Massimiliano Allegri ha incassato... Milan, Gabbia rivela: «Allegri un fuoriclasse, tutto il gruppo vuole la sua permanenza! Crisi? Non è una questione di moduli, vi spiego»Mercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan, tifosi in rivolta dopo sconfitta con Sassuolo: Imbarazzanti; Milan, tifosi in rivolta dopo sconfitta con Sassuolo: Imbarazzanti; Milan: l'Hall of fame si allarga con Gullit, Ancelotti e Kakà; L’Inter conquista lo scudetto: trionfo in campo e sui social. Le avversarie arrancano. Milan, fischi dei tifosi: aspettavano sotto la curva, ma Maignan ha fermato la squadraUna prestazione difficile da commentare quella del Milan sul campo del Sassuolo questo pomeriggio, che ha generato il ko per 0-2, perdendo anche la matematica. tuttomercatoweb.com Milan, perché la squadra non è andata a salutare i tifosi dopo la sconfitta col Sassuolo? Emerge il retroscena del gesto di MaignanMilan, perché la squadra non è andata a salutare i tifosi dopo la sconfitta col Sassuolo? Emerge il retroscena del gesto di Maignan ... calcionews24.com Walter De Vecchi in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sul delicato momento che sta attraversando il #Milan di Massimiliano #Allegri. L’intervista completa all’ex responsabile del settore giovanile rossonero la potete trovare su MilanNews.it - facebook.com facebook Il Milan ha ancora il destino in mano, ma lo sta tenendo con le dita scivolose x.com