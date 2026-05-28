Il Milan attende una risposta da parte di Andoni Iraola, ma nel frattempo valuta anche altri candidati per la panchina. La società rossonera ha contattato diversi allenatori senza ancora ricevere conferme definitive. Iraola, attualmente senza contratto, ha mostrato interesse, ma non è l’unico nome considerato. La dirigenza segue con attenzione gli sviluppi e valuta le opzioni disponibili.

Il futuro della panchina del Milan potrebbe decidersi già nelle prossima ore, o almeno si capirà chi NON guiderà i rossoneri nella prossima stagione. Il nome più caldo resta quello di Andoni Iraola, ex allenatore del Bournemouth, ma il tecnico chiede ancora tempo. Come mai Iraola temporeggia? Alla base delle sue esitazioni ci sono solo due fattori: la volontà di rimanere in Premier League dopo i risultati positivi di questa stagione e alcuni dubbi legati al progetto tecnico-economico presentato dal Milan. Nel frattempo, però, la concorrenza si è fatta ancora più pericolosa. Il Crystal Palace è fortemente interessato al tecnico per il post Glasner. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, nodo panchina: Iraola tentenna, ma non è l’unico nome in lista

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