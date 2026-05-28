Il Milan è stato teatro di tensioni tra Maldini e il proprietario. L’ex dirigente e capitano ha risposto pubblicamente a una dichiarazione di Cardinale, scatenando discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La situazione ha attirato l’attenzione sui rapporti interni al club, con commenti e polemiche che si sono intensificate sui social e sui media sportivi. La questione resta aperta e continua a far discutere.

Un graffio vero e proprio quello lanciato a Paolo Maldini. L'ex capitano del Milan ha voluto rompere il silenzio e lo fa con una replica davvero pungente: la leggenda rossonera, infatti ha voluto replicare alle parole rilasciate da Gerry Cardinale, patron rossonero, sul suo conto. «Cardinale mi definisce “one man show”? Si risponde da solo». Poche Paroli, ma pingenti, servite comunque con il suo classico stile che lo ha contraddistinto per tutta la sua carriera. E' la presa di coscienza di un Milan ormai finita in una sorta d spirale negativa dopo il suo addio. Il campionato ormai è finito, ma in Casa Milan si è già presentato un vero e proprio terremoto extra-campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan nel caos, riecheggiano le parole di Maldini: la risposta a Cardinale fa discutere

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IL DOTT. TAVANA SULLA FIGURA DI PAOLO MALDINI AL MILAN - Storie di Milan

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