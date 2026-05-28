Milan Leao e l’indizio di mercato | Mi piacciono United e Arsenal

Rafa Leao ha lasciato intendere di essere interessato a trasferirsi in Inghilterra, menzionando in modo esplicito i club Manchester United e Arsenal. La sua stagione con il Milan è stata definita molto negativa, e il giocatore ha dato segnali di voler cambiare squadra nel prossimo mercato. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le sue dichiarazioni hanno alimentato voci su un possibile addio ai rossoneri.

(Adnkronos) – Rafa Leao lascerà il Milan nel prossimo mercato? Oggi, giovedì 28 maggio, l'attaccante portoghese, reduce da una stagione estremamente negativa in rossonero, ha lanciato un vero e proprio indizio sul proprio futuro, facendo capire che gli piacerebbe volare in Inghilterra. Ospite del podcast 'CernucciPodcast', Leao ha risposto a domanda diretta su dove gli piacerebbe. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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MILANO È ROSSONERA

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