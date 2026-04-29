Dopo sette anni dall’arrivo a Milano come promettente talento del Lille, Rafael Leao potrebbe lasciare il club rossonero. La sua posizione non è più considerata incedibile e il Manchester United si trova in prima fila per cercare di portarlo via. La trattativa sembra essere in fase avanzata, mentre il calciatore è al centro di discussioni sul suo futuro.

Sette anni dopo il suo sbarco a Milano come giovane promessa del Lille, l’avventura di Rafael Leao al Milan sembra essere arrivata al capolineco naturale. La società di via Aldo Rossi, pur mantenendo un legame affettivo profondo con il calciatore, ha deciso di rimuovere il veto sull’incedibilità del portoghese, spinta da un rendimento altalenante nell’ultimo biennio e da una cornice tattica che ne sta limitando l’esplosività. Come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Manchester United si è già posizionato in prima fila per assicurarsi le prestazioni dell’esterno, approfittando di una valutazione economica drasticamente ridimensionata rispetto al passato.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Leao non è più incedibile: United in pole

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