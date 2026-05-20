Prima della partita contro il Cagliari, la dirigenza del club si è recata a Milanello, incontrando l’allenatore e lo staff tecnico. Durante la visita, sono state effettuate tre premiazioni ufficiali ai giocatori e sono stati osservati alcuni segnali che potrebbero indicare movimenti di mercato imminenti. L’amministratore delegato e il direttore sportivo hanno partecipato all’evento, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche, ma la presenza ha attirato l’attenzione su possibili novità in vista delle prossime settimane.

I rossoneri hanno un obiettivo chiaro per centrare l'Europa che conta, evitando di guardare i risultati delle dirette concorrenti (Roma, Como e Juventus). Con una vittoria (quota 73 punti): qualificazione aritmetica in Champions League. Con un pareggio (quota 71 punti): il Milan dovrà sperare in uno o più passi falsi delle rivali. In caso di sconfitta: scenario non preso in considerazione a 'Casa Milan', nonostante il Cagliari di Fabio Pisacane – già salvo – non abbia intenzione di regalare nulla. Alla ripresa degli allenamenti, per manifestare la vicinanza della società a tecnico e squadra, erano presenti l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, blitz della dirigenza a Milanello prima del Cagliari: tre premiazioni e un forte indizio di mercato

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