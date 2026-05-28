Milan le video call segrete di Ibrahimovic e Cardinale | le ultime da Moretto

Da pianetamilan.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale hanno avuto diverse video call e incontri segreti. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, ci sarebbero stati anche numerosi scambi telefonici tra i due. Le conversazioni sarebbero avvenute in modo riservato e non pubblicizzato. Non sono state rese note le date o i contenuti specifici delle comunicazioni. Nessuna conferma ufficiale sulle ragioni di queste comunicazioni riservate.

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Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono al lavoro per ricostruire l'organigramma tecnico e dirigenziale del Milan. Il club rossonero è alla ricerca di un direttore sportivo, un amministratore delegato, un direttore tecnico e, soprattutto, un nuovo allenatore. Tra i nomi emersi finora, in pole sembrerebbe esserci Ralf Ragnick, candidato alla direzione tecnica del club. Nonostante ciò, l'accordo è ancora lontano e RedBird sta continuando a valutare anche altri profili. Matteo Moretto ha riportato alcuni aggiornamenti importanti sulle modalità di 'scouting' di Ibrahimovic e Cardinale. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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