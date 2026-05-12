Milan le Top News della mattina | Ibra scalza Furlani Conceicao e le sue verità
Questa mattina a Milano si sono diffuse diverse notizie riguardanti il club, tra cui un cambio di ruolo tra i dirigenti e alcune dichiarazioni da parte dell’allenatore portoghese. Tra i fatti più rilevanti, si segnala la sostituzione di un dirigente con un altro all’interno dell’organigramma societario e le conferme dell’allenatore circa alcune decisioni prese durante la stagione. Le notizie sono state diffuse attraverso vari canali di informazione sportiva.
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 12 maggio 2026: tra le Top News da portare all'attenzione dei tifosi milanisti, quelle sulla società. Cambiamenti in vista per la prossima stagione!.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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