Milan le Top News della mattina | Ibra scalza Furlani Conceicao e le sue verità

Questa mattina a Milano si sono diffuse diverse notizie riguardanti il club, tra cui un cambio di ruolo tra i dirigenti e alcune dichiarazioni da parte dell’allenatore portoghese. Tra i fatti più rilevanti, si segnala la sostituzione di un dirigente con un altro all’interno dell’organigramma societario e le conferme dell’allenatore circa alcune decisioni prese durante la stagione. Le notizie sono state diffuse attraverso vari canali di informazione sportiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui