Il presidente del club potrebbe mantenere un ruolo di rilievo all’interno della società, grazie a una posizione “speciale” in dirigenza. Questa possibilità si aggiunge al recente rinnovamento dei vertici, che ha portato a un azzeramento delle figure di spicco sia nel settore societario che in quello tecnico. La decisione di assegnare un nuovo incarico al presidente sarebbe ancora da definire ufficialmente, mentre il resto della struttura dirigenziale rimane in fase di revisione.

Gerry Cardinale è pronto a colmare i vuoti nell'organigramma e sulla panchina del Milan entro una settimana. La società non può bloccarsi, soprattutto in vista dell'apertura ufficiale del calciomercato, prevista per il 1° luglio. Al momento, la gestione amministrativa del club e il dossier relativo al nuovo stadio proseguono regolarmente sotto la guida del presidente Paolo Scaroni e del Chief Financial Officer Stefano Cocirio. Se il fondatore di RedBird non dovesse individuare immediatamente la figura ideale per la guida del club all'interno della sua lista di candidati, si aprirebbe la possibilità di una soluzione interna.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Furlani può restare in società: pronto un nuovo ruolo ‘speciale’ in dirigenza

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COLPO CLAMOROSO MILAN :Furlani esce allo scoperto ,lascia il Milan

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