Bezhani Milan è stato annunciato come nuovo membro della dirigenza del club rossonero. Al momento non sono stati forniti dettagli specifici sul suo ruolo all’interno dell’organizzazione, ma si parla di una possibile responsabilità legata alla prossima stagione. La squadra si sta preparando per le ultime partite del campionato con l’obiettivo di assicurarsi un posto in Champions League. La sua nomina rappresenta uno dei cambiamenti in vista di una fase di transizione per il club.

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© Calcionews24.com - Bezhani Milan, nuovo nome per la dirigenza rossonera. Chi è e quale ruolo potrebbe svolgere in vista della prossima stagione

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