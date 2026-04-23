Questa mattina si è svolto a Casa Milan un incontro tra la dirigenza e i rappresentanti tecnici, durante il quale sono state discusse le strategie per la prossima stagione. Sul tavolo sono finiti anche i piani di mercato e le decisioni da prendere per rafforzare la rosa. La riunione ha coinvolto il presidente e i responsabili delle operazioni sportive, con l’obiettivo di definire una linea guida condivisa per il futuro del club.

Zaniolo Udinese, parla Nani: «Noi lo riscattiamo per tenerlo. La volontà sia nostra che del giocatore è di proseguire insieme» Bernardo Silva Juve, parte l’assalto decisivo: il portoghese è la priorità assoluta del mercato estivo. Le ultimissime Zaniolo Udinese, parla Nani: «Noi lo riscattiamo per tenerlo. La volontà sia nostra che del giocatore è di proseguire insieme» Infortunio Anjorin, gli accertamenti rivelano il trauma all’anca. Le condizioni del centrocampista e i tempi da valutare Lazio, il tifo organizzato traccia una rotta netta: presenza massiccia in finale e protesta totale nel derby, la linea dura prende forma Getafe, il...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri Milan, colloquio con la dirigenza: nuovo summit con Furlani e Tare, sul tavolo anche le strategie di mercato

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