Da 47 anni, nessun allenatore straniero ha avuto successo sulla panchina del Milan. Tra i vari fallimenti ci sono stati diversi nomi di allenatori europei e sudamericani che non sono riusciti a portare risultati. La serie di esoneri e risultati deludenti si sussegue senza interruzioni dal primo incarico straniero. Ogni tentativo di cambiare rotta si è concluso con un esito negativo, confermando la lunga tradizione di insuccessi.

Il Milan si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione tecnico-dirigenziale. Le ultime indiscrezioni parlano chiaro: a decidere il futuro del club saranno Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, con i due che cerano un profilo alla 'Fabregas': giovane, moderno e straniero. Ma quanti flop nel corso degli anni. Negli ultimi 47 anni di storia, come riferito da Tuttosport, la panchina straniera aha sempre portato male. L'unica eccezione risale alla stagione 1978-1979, quando Niels Liedholm guidò i rossoneri a quello che diventò poi lo scudetto della stella. Da quel momento, il buio più totale. Il primo esperimento dell'era Berlusconi arrivò nel 1996. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan e la maledizione della panchina straniera: tutti i flop rossoneri

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