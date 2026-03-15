LAZIO-MILAN | i Flop 5 rossoneri le pagelle Serie A News

Al termine della partita tra Lazio e Milan, giocata nella 29ª giornata della Serie A 2025-2026, sono state pubblicate le pagelle con i migliori e peggiori in campo tra i rossoneri. La partita si è conclusa con le valutazioni dei giocatori, evidenziando i cinque peggiori della squadra che hanno ricevuto le valutazioni più basse. La cronaca e i giudizi sui singoli sono stati raccolti in una video news dedicata.

È finita Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - LAZIO-MILAN: i Flop 5 rossoneri, le pagelle / Serie A News Articoli correlati Leggi anche: MILAN-LECCE: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News Leggi anche: MILAN-GENOA: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News Contenuti e approfondimenti su LAZIO MILAN i Flop 5 rossoneri le... Temi più discussi: Milan, Estupinan eroe e sorpresa: colpo, flop e rinascita; Dal flop in campo al ritorno di Vlahovic, crisi David e spunta una pista francese per l'estate; Nuovo vecchio Milan; Arbitri, ancora polemiche: Inter-Atalanta a Manganiello dopo il flop in Genoa-Roma. La decisione su Doveri. Lazio-Milan, Top&Flop: tutti in piedi per Isaksen, Maldini si divora il 2-0I biancocelesti vincono e convincono trascinati da uno pieno d'amore. La Curva Nord si rivela, per l'ennesima volta, il 12esimo uomo in campo ... cittaceleste.it Lazio-Milan 1-0 pagelle: Isaksen segna anche per l'Inter. Estupinan, effetto derby finito, Leao fantasmaPer oltre 24 ore si è raccontato di un campionato ferocemente riaperto, facendo però i conti senza l’oste. Tra il dire e il fare, di mezzo c’è stata una Lazio poco incline al ruolo di vittima ... sport.virgilio.it TOP e FLOP della prima settimana di Serie A @VPLItaly. TOP @OutplayedEAFC Tre vittorie su tre e altra prova dominante contro @ItalicaArmada . Squadra solida, organizzata e già candidata seria alla corsa al titolo. @Team_JHZ Nel big match contro @ x.com Sanremo TOP diventa Sanremo FLOP, ascolti da dimenticare per Carlo Conti ecco i numeri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/gli-ascolti-del-sabato-sotto-tono-sanremo-top-fa-il-flop-bis-canale-5-perde-di-poco facebook