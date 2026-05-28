Dall’Inghilterra arrivano notizie sulla trattativa tra il Milan e l’allenatore. Secondo SkySports UK, i colloqui sono stati interrotti a causa di divergenze con l’attuale allenatore in carica. La comunicazione indica che il cambio di panchina non avverrà, e il tecnico rimarrà al suo posto. Non ci sono conferme ufficiali, ma la notizia ha fatto il giro dei media sportivi.

La corsa alla panchina del Milan perde un altro possibile protagonista e si trasforma in un enigma ancora più complicato. Dal''Inghilterra, infatti, arrivano degli importanti aggiornamenti sulla questione legata al futuro di Andoni Iraola. Secondo quanto riferito da SkySports UK, la trattativa tra il tecnico spagnolo e il club di via Aldo Rossi si è interrotta. Il tecnico, in uscita dal Bournemouth, dove verrà sostituito da Marco Rose, ha espresso die grandi dubbi sul suo trasferimento a Milano. A far frenare l'allenatore è stato il caos istituzionale che ha colpito il Milan, mossa voluta da Gerry Cardinale. Senza dirigenti, Iraola ha preferito tirare su altre opzioni, lasciando in disparte i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, dall’Inghilterra sono sicuri: “Dialoghi interrotti da Iraola” Ecco il motivo

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