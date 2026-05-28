Milan dall’Inghilterra sono sicuri | Dialoghi interrotti da Iraola Ecco il motivo

Da pianetamilan.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dall’Inghilterra arrivano notizie sulla trattativa tra il Milan e l’allenatore. Secondo SkySports UK, i colloqui sono stati interrotti a causa di divergenze con l’attuale allenatore in carica. La comunicazione indica che il cambio di panchina non avverrà, e il tecnico rimarrà al suo posto. Non ci sono conferme ufficiali, ma la notizia ha fatto il giro dei media sportivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La corsa alla panchina del Milan perde un altro possibile protagonista e si trasforma in un enigma ancora più complicato. Dal''Inghilterra, infatti, arrivano degli importanti aggiornamenti sulla questione legata al futuro di Andoni Iraola. Secondo quanto riferito da SkySports UK, la trattativa tra il tecnico spagnolo e il club di via Aldo Rossi si è interrotta. Il tecnico, in uscita dal Bournemouth, dove verrà sostituito da Marco Rose, ha espresso die grandi dubbi sul suo trasferimento a Milano. A far frenare l'allenatore è stato il caos istituzionale che ha colpito il Milan, mossa voluta da Gerry Cardinale. Senza dirigenti, Iraola ha preferito tirare su altre opzioni, lasciando in disparte i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan dall8217inghilterra sono sicuri dialoghi interrotti da iraola ecco il motivo
© Pianetamilan.it - Milan, dall’Inghilterra sono sicuri: “Dialoghi interrotti da Iraola” Ecco il motivo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Dall’Inghilterra: “Il Milan ha avviato i contatti con Iraola”. Ecco chi è e perché Cardinale lo cercaIl Milan ha iniziato le trattative con l’allenatore spagnolo Andoni Iraola per la sostituzione di Massimiliano Allegri.

Milan-Iraola, colpo di scena? La clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra sul nuovo mister rossonero- E Leao... - Gli ultimi retroscenaSecondo fonti inglesi, il Milan sta valutando un nuovo allenatore dopo l'addio di Allegri, con decisioni ancora in corso tra i dirigenti.

Temi più discussi: Milan esonera Allegri, spunta il sostituto a sorpresa. Ecco chi è; Dall'Inghilterra: Maresca a un passo dal Manchester City, pronto un contratto triennale; Milan: c'è anche Iraola per il dopo Allegri, ma il preferito di Ibra è un altro; Chi è Andoni Iraola: il tecnico in orbita Milan.

milan dall inghilterra sonoFuturo Iraola: colloqui interrotti con il Milan, ma non dovrebbe andare al Palace. Il basco aspetta un top clubIl futuro di Andoni Iraola non sarà al Milan e con ogni probabilità nemmeno al Crystal Palace. Il tecnico basco spera nella chiamata di un top club ... milannews.it

milan dall inghilterra sonoPanchina Milan, l'indiscrezione dall'Inghilterra: Contatti con Iraola già da diverse settimaneSondaggio del Milan per Andoni Iraola. Lo dice Sky Sports UK, secondo il quale già nelle scorse settimane i rossoneri avrebbero avuto i primi contatti col tecnico basco del Bournemouth, cercato con fo ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web