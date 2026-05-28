Il proprietario del club ha annunciato di aver esonerato il direttore tecnico, accusandolo di non riuscire a collaborare efficacemente con il nuovo management. La decisione segue un lungo periodo di tensioni tra le parti, che ha portato alla rottura definitiva dei rapporti. La scelta avviene in un momento di mercato delicato, con l’intenzione di riformare la strategia sportiva. La situazione potrebbe influenzare le prossime operazioni di mercato e la composizione della rosa.

? Punti chiave Perché Cardinale ha bocciato definitivamente il modello di gestione di Maldini?. Come influirà lo scontro tra Redbird e l'ex capitano sul mercato?. Chi potrà garantire la sintonia tra dirigenza e area tecnica?. Dove si sposterà Maldini dopo le durissime critiche della proprietà?.? In Breve Cardinale critica Furlani per mancanza di coordinamento tra i vari reparti tecnici.. Modello Redbird punta a replicare i front office delle franchise statunitensi.. Maldini mantiene legami con Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe.. Rottura con la gestione Maldini-Massara avvenuta nell'agosto 2022 dopo Champions League.. Gerry... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, Cardinale boccia Maldini: “Incapace di lavorare in sinergia

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