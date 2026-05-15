Durante una recente dichiarazione, un commentatore ha affermato che il presidente di un club ammette alcuni errori nelle scelte recenti. Egli ha anche sostenuto che l’unica soluzione efficace potrebbe essere il ritorno di un ex dirigente, considerato fondamentale per il rilancio della squadra. Tuttavia, ha aggiunto che ci sono ostacoli significativi da superare prima di poter intervenire con questa decisione. La discussione si è concentrata su possibili interventi per migliorare la situazione della società sportiva.

L'intervista di Gerry Cardinale incendia la mattinata del Milan: passaggi molto importanti sul presente e il futuro del club. Era inevitabile che ci fossero reazioni, sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. Chi ha commentato con vari post sul social X l'intervista del numero uno rossonero è Fabio Ravezzani. Focus sull'ammissione degli errori dello stesso Cardinale, che il giornalista commenta così: "Il primo passo verso una rifondazione del Milan indispensabile da troppo tempo. L’importante è che non continui a sbagliare". Per Ravezzani l'ammissione degli errori è una buona prima possa. Poi passa ad altri spunti e nello specifico sulle parole di Cardinale sugli investimenti sul mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ravezzani: “Cardinale ammette gli errori. L’unica scelta saggia il ritorno di Maldini”

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