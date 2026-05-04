Il nome di Iraola torna a circolare tra i candidati alla panchina del Chelsea, dopo il successo ottenuto da Carrick con un'altra squadra. La società sta valutando diverse opzioni per il ruolo di allenatore e tra queste si fa avanti anche il tecnico spagnolo. La questione principale riguarda la gestione dello spogliatoio e le caratteristiche caratteriali dei giocatori, aspetti che Iraola potrebbe affrontare con il suo metodo.

? Cosa scoprirai Chi potrebbe sottrarre Iraola al Chelsea dopo il successo di Carrick?. Come può lo spagnolo risolvere il problema caratteriale dello spogliatoio?. Perché la dirigenza londinese punta proprio sulla mentalità del tecnico basco?. Quali sono le condizioni necessarie per convincere Iraola a lasciare Bournemouth?.? In Breve Fabrizio Romano segnala l'interesse di diverse realtà d'élite europee per il tecnico.. Michael Carrick ha vinto contro il Liverpool, influenzando le dinamiche di mercato.. Il Chelsea cerca un leader per risolvere le lacune caratteriali della rosa attuale.. Iraola punta a consolidare la carriera nel massimo livello del calcio inglese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chelsea, Iraola in corsa per la panchina: l’ipotesi basca

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Il prossimo allenatore del Chelsea: perché la scelta dei Blues è tra Andoni Iraola e Cesc FàbregasIl Chelsea deve scegliere tra Andoni Iraola del Bournemouth e Cesc Fàbregas del Como per sostituire Liam Rosenior. Sono loro i due principali candidati come allenatore della prossima stagione. goal.com

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