Rabiot lascia il Milan senza Allegri? Ci pensa di nuovo l’Inter | CM

Il centrocampista francese potrebbe trasferirsi a un'altra squadra dopo l'esonero dell'allenatore. La società milanese, che già conferma il rinnovo di un giocatore esperto, valuta anche possibili cambiamenti nel reparto centrale. L'ex Juventus è tra i profili considerati, ma non ci sono ancora decisioni ufficiali. La situazione riguarda il mercato dei trasferimenti e le scelte tecniche del club.

Il centrocampista francese potrebbe cambiare maglia dopo l’esonero del tecnico: il profilo dell’ex Juve intriga il club campione d’Italia L’ Inter conferma il veterano Mkhitaryan, ma occhio a possibili sorprese in mediana per il club campione d’Italia. I nerazzurri puntano a un colpo di spessore per completare il centrocampo, dopo aver definito la cessione di Frattesi e il futuro di Diouf. Le ultime sul futuro di Rabiot (Ansa) – Calciomercato.it I due obiettivi sensibili della dirigenza interista restano Manu Kone e Curtis Jones, con la strada per l’inglese del Liverpool un po’ meno complicata considerando le pretese (superiori ai 40 milioni) della Roma per il nazionale francese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Rabiot ogni tanto mi fa arrabbiare | Allegri post Como-Milan 1-3

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