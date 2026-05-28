Migranti sorpresi e bloccati nel centro di Lampedusa erano sbarcati a Cala Croce

Notizia in breve

A Lampedusa, cinque sbarchi hanno portato complessivamente 189 migranti nelle ultime ore. Tra le persone intercettate, 20 sono state fermate dai militari della guardia di finanza in via Roma. Il gruppo includeva una donna e due minori. Tutti erano sbarcati a Cala Croce e sono stati successivamente bloccati nel centro di accoglienza dell’isola. Non sono stati segnalati ulteriori dettagli sulle operazioni di sbarco o sui migranti coinvolti.