Migranti sorpresi e bloccati nel centro di Lampedusa erano sbarcati a Cala Croce
A Lampedusa, cinque sbarchi hanno portato complessivamente 189 migranti nelle ultime ore. Tra le persone intercettate, 20 sono state fermate dai militari della guardia di finanza in via Roma. Il gruppo includeva una donna e due minori. Tutti erano sbarcati a Cala Croce e sono stati successivamente bloccati nel centro di accoglienza dell’isola. Non sono stati segnalati ulteriori dettagli sulle operazioni di sbarco o sui migranti coinvolti.
Cinque sbarchi, con un totale di 189 migranti, nel giro di poche ore a Lampedusa. Un gruppo di 20 persone, fra cui una donna e 2 minori, sono stati bloccati dai militari della tenenza della guardia di finanza in via Roma. Egiziani, eritrei e somali hanno riferito d'essere sbarcati durante la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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