Guardia di finanza soccorre barcone | sbarcati 65 migranti a Lampedusa

Nella giornata di oggi, la guardia di finanza ha soccorso un barcone di circa 10 metri che trasportava 65 migranti. La motovedetta V1303 ha intercettato e assistito il natante nel tratto di mare vicino all’isola di Lampedusa. Dopo le operazioni di salvataggio, i migranti sono stati condotti al molo Favarolo, dove sono stati fatti sbarcare. La vicenda si è svolta senza altre complicazioni e senza segnalazioni di incidenti durante il soccorso.

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Sessantacinque migranti sono sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa dopo che la motovedetta V1303 della guardia di finanza ha soccorso il barcone di 10 metri sul quale viaggiavano. Il gruppo, composto da bengalesi, egiziani, pakistani e tunisini, è stato già portato all'hotspot di contrada. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ong Nadir soccorre barcone di 10 metri e sbarca 73 migranti a LampedusaLa ong Nadir ha sbarcato a Lampedusa, dopo un soccorso nel canale di Sicilia un barcone di 10 metri, 73 persone originarie di Bangladesh, Egitto,... Migranti, oltre 200 sbarcati a LampedusaSei natanti, cinque salpati dalla Libia e uno da Zarzis in Tunisia, sono stati raggiunti dalle motovedette di Guardia costiera, Guardia di finanza e... Guardia di Finanza Ascoli Piceno: giornate dedicate alla donazione del sangue presso gli ospedali Mazzoni e Madonna del soccorso picenotime.it/it/pagine/59F8… @GDF x.com Se c’è qualcuno della guardia di finanza e vuole perder un po di tempo… reddit La Spezia saluta Elik, il cane antidroga della Guardia di Finanza va in pensioneDopo nove di anni di servizio e a quasi 11 anni di età, Elik, il labrador antidroga in servizio presso la guardia di finanza di La Spezia, va in pensione. Compagno inseparabile dell’appuntato Luca Rig ... primocanale.it Il labrador Elik della Guardia di Finanza va in pensione dopo aver fiutato oltre 500 possessori di stupefacentiIn questi giorni, dopo oltre 9 anni di servizio operativo, svolto sempre alla Spezia al fianco dell’agente Luca Rigano, è arrivato per il bellissimo ... cittadellaspezia.com