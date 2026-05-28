Migliora la fiducia dei consumatori dopo due anni E gli industriali rilanciano | Export da record si deve remare uniti
Dopo due anni, la fiducia dei consumatori è in ripresa, mentre quella delle imprese registra un calo. Il presidente di Confindustria ha commentato che, nonostante le difficoltà, l’export ha raggiunto livelli record e ha invitato a collaborare uniti per il futuro. Le dichiarazioni sono state fatte durante un’assemblea degli industriali, in cui si è discusso anche delle sfide del settore.
Migliora la fiducia dei consumatori, ma cala quella delle imprese che però trovano nelle parole del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, un particolare stimolo verso il futuro, come già nell’assemblea degli industriali di qualche giorno fa. A maggio – secondo i dati Istat – delle imprese è trainato dai cali registrati nei servizi di mercato e nelle costruzioni, mentre la manifattura resta stabile. L’unico comparto in controtendenza è il commercio al dettaglio, che mostra un lieve incremento della fiducia. I l clima di fiducia dei consumatori invece migliora, passando da 90,8 a 93,4; l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese, invece, è stimato in diminuzione (da 95,1 a 94,1). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Consumer Sentiment Crisis: Why Americans Remain Worried About Inflation
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