Migliora la fiducia dei consumatori dopo due anni E gli industriali rilanciano | Export da record si deve remare uniti

Notizia in breve

Dopo due anni, la fiducia dei consumatori è in ripresa, mentre quella delle imprese registra un calo. Il presidente di Confindustria ha commentato che, nonostante le difficoltà, l’export ha raggiunto livelli record e ha invitato a collaborare uniti per il futuro. Le dichiarazioni sono state fatte durante un’assemblea degli industriali, in cui si è discusso anche delle sfide del settore.