Dopo due anni di battaglia legale, un uomo licenziato per un danno di 280 euro ha ottenuto ragione in tribunale. Era stato cacciato dal suo impiego e aveva fatto causa per essere reintegrato nel ruolo. La vicenda ha portato a una sentenza che ha riconosciuto le ragioni dell’uomo, evidenziando come il giudice del lavoro abbia accolto le sue istanze. La causa ha avuto un esito favorevole dopo un lungo procedimento giudiziario.

Cacciato dal lavoro per un “danno” di 280 euro, aveva fatto causa per venire reintegrato, ma, preso dalla disperazione, si era tolto la vita, senza aspettare l’iter processuale Ora, dopo due anni, un giudice gli dà ragione: una “vittoria” che ha un sapore amaro ma gli restituisce la dignità. E’ la storia di Paolo Michielotto, 55 anni, di Pontelongo (Padova), dipendente di un’azienda di grande distribuzione di Marghera (Venezia), morto suicida nell’agosto 2024 dopo essere stato licenziato qualche settimana prima. Il Giudice del Lavoro di Venezia ora ha riconosciuto che quel provvedimento era illegittimo, accogliendo il ricorso presentato dalla sua famiglia, assieme alla Cgil e alla Filcams Cgil di Venezia.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Licenziato si suicidò, giudice del lavoro gli dà ragione dopo due anni

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