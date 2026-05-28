Il festival Giallo Grosseto inizia oggi la sua seconda edizione, dedicata alla letteratura thriller, noir e poliziesca. Per tre giorni, la manifestazione ospiterà alcuni tra i autori più noti della narrativa italiana contemporanea. L’evento si svolge a Grosseto e coinvolge diversi autori e professionisti del settore. La manifestazione si concentra sulla promozione di generi letterari legati al giallo e al noir, con incontri e presentazioni previsti durante tutto il periodo.

Prende il via oggi la seconda edizione di ’Giallo Grosseto’, il festival dedicato alla letteratura thriller, noir e poliziesca che per tre giorni porterà a Grosseto alcuni tra i protagonisti più autorevoli della narrativa italiana contemporanea. Il Festival sarà dedicato ad Andrea Camilleri, nel centenario della nascita dello scrittore che ha segnato la storia della letteratura italiana contemporanea in generale e del giallo italiano in particolare. Il programma prende il via alle 9 nella scuola media ’Ungaretti’, in via Portogallo, con gli studenti che incontreranno la scrittrice Valeria Corciolani che presenterà il libro ’La trappola del tempo’ dialogando con Manuela Fontenova (di ’GialloeCucina’), mentre le letture saranno affidate a Micol Garofalo e Costanza Burla di ’Tuttiateatro’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival Giallo Grosseto. I tre giorni del noir

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