Torna il SalerNoir | il programma completo del festival dedicato al Giallo

Dal 8 al 10 maggio si svolgerà la dodicesima edizione del SalerNoir Festival, intitolata “Le notti di Barliario”. La rassegna letteraria si concentrerà sulle novità del genere investigativo con presentazioni di libri, dibattiti sulle trasposizioni televisive e cerimonie di riconoscimento per gli autori e le figure del settore. L’evento si terrà nella città di destinazione e vedrà la partecipazione di vari professionisti del settore.