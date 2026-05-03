Torna il SalerNoir | il programma completo del festival dedicato al Giallo
Dal 8 al 10 maggio si svolgerà la dodicesima edizione del SalerNoir Festival, intitolata “Le notti di Barliario”. La rassegna letteraria si concentrerà sulle novità del genere investigativo con presentazioni di libri, dibattiti sulle trasposizioni televisive e cerimonie di riconoscimento per gli autori e le figure del settore. L’evento si terrà nella città di destinazione e vedrà la partecipazione di vari professionisti del settore.
Si terrà dall'8 al 10 maggio dodicesima edizione del SalerNoir Festival “Le notti di Barliario”. La rassegna letteraria analizza le evoluzioni del genere investigativo attraverso presentazioni di libri, dibattiti sulle trasposizioni televisive e il conferimento di riconoscimenti alla carriera.Il.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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