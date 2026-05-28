Indagata la deputata Michela Vittoria Brambilla | l' ipotesi delle fatture false per il programma Dalla parte degli animali

Anche il nome della deputata di Noi Moderati (ex Forza Italia) Michela Vittoria Brambilla compare nel registro degli indagati per un'inchiesta della procura di Milano sul programma televisivo di Rete 4 "Dalla parte degli animali". Il fascicolo, coordinato dai pubblici ministeri Antonio Pansa e. 🔗 Leggi su Today.it

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Michela Vittoria Brambilla indagata a Milano per false fatturazioniMilano, 28 maggio 2026 – La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata per false fatturazioni.

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, deputata Brambilla difende Nathan e Catherine: Problemi risolti, ma figli ancora lontani; UNICEF e Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza: Question time Ragazzi connessi, diritti e salute nell’ambiente digitale; Famiglia nel bosco deputata Brambilla difende Nathan e Catherine | Problemi risolti ma figli ancora lontani.

False fatturazioni per il programma Dalla parte degli animali: indagata Michela Vittoria BrambillaPerquisizioni della Gdf nella sede dell’Ente nazionale cinofilia italiana e di tre studi di produzione. La parlamentare di Forza Italia è coinvolta ... milano.repubblica.it

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