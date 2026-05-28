michela vittoria brambilla indagata a milano per false fatturazioni

Milano, 28 maggio 2026 – La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata per false fatturazioni. L’indagine è stata avviata dalla procura di Milano e riguarda presunte irregolarità nelle fatture emesse e ricevute. La deputata si trova sotto inchiesta senza che siano state ancora emesse accuse formali. La vicenda è ancora in fase preliminare e non sono stati rilasciati ulteriori dettagli.

Milano, 28 maggio 2026 – La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni, assieme ad altre persone, in relazione alla realizzazione del suo programma tv “Dalla parte degli animali” e a un meccanismo di sponsorizzazione. Sono in corso perquisizioni nella sede dell'Enci, ossia l'Ente nazionale cinofilia italiana, e di tre società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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