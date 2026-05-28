Indagata la deputata Michela Vittoria Brambilla L' ipotesi di fatture false per la trasmissione tv
La procura di Milano ha indagato sette persone, tra cui la deputata di Noi Moderati, nell’ambito di un’indagine sulle presunte fatture false relative alla trasmissione televisiva “Dalla parte degli animali” trasmessa su Rete 4.
Sei indagati, tra cui la deputata di Noi Moderati (ex Forza Italia) Michela Vittoria Brambilla, in un'inchiesta della procura di Milano sul programma tv “Dalla parte degli animali”, su Rete 4. L'indagine, coordinata dai pm Antonio Pansa e Giancarla Serafini con l'aggiunto Paolo Ielo, verte su. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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