Indagata la deputata Michela Vittoria Brambilla L' ipotesi di fatture false per la trasmissione tv

Sei indagati, tra cui la deputata di Noi Moderati (ex Forza Italia) Michela Vittoria Brambilla, in un'inchiesta della procura di Milano sul programma tv “Dalla parte degli animali”, su Rete 4. L'indagine, coordinata dai pm Antonio Pansa e Giancarla Serafini con l'aggiunto Paolo Ielo, verte su. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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