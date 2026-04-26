Monza a Michela Brambilla un dono-simbolo | il bastone che si usava per picchiare i cavalli al mercato

A Monza, un uomo ha consegnato simbolicamente a Michela Brambilla un bastone utilizzato in passato per maltrattare i cavalli durante il mercato locale. L'atto si è svolto il 26 aprile 2026 e si è trattato di una donazione simbolica, con l’intento di rappresentare un ricordo del passato. La consegna si è svolta pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti.

Monza, 26 aprile 2026 – Giorgio Riva regala simbolicamente a Michela Brambilla il bastone con cui venivano picchiati i cavalli al mercato di Monza. Michela Brambilla è la prima firmataria della legge n. 8225 che attribuisce agli animali una tutela diretta, non più mediata dal sentimento di pietà dell’uomo nei loro confronti. In altri termini la nuova norma tutela gli animali, soggetti giuridici portatori di diritti. Al Binario 7 l’incontro (promosso da Connetti Monza) con Enpa e con la parlamentare per raccontare cosa è stato fatto sul tema della violenza contro gli animali e cosa resta da fare. Giorgio Riva, presidente di Enpa Monza, ha...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, a Michela Brambilla un dono-simbolo: il bastone che si usava per picchiare i cavalli al mercato Notizie correlate "I cavalli non si mangiano": al via alla Camera l'iter della Pdl Brambilla sugli equidi come animali d'affezionePer la prima volta il Parlamento italiano esamina una proposta di legge per dichiarare gli equidi animali d'affezione e, conseguentemente, vietarne... “Gli amici cavalli non si mangiano”. Al via alla Camera l’iter della proposta di legge BrambillaRoma, 16 febbraio 2026 – Per la prima volta il Parlamento italiano esamina una proposta di legge per dichiarare gli equidi animali d’affezione e,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Monza, a Michela Brambilla un dono-simbolo: il bastone che si usava per picchiare i cavalli al mercato; Un incontro sulla Legge Brambilla e sugli effetti in Brianza; Quando una legge cambia il territorio: Monza si interroga sulla tutela degli animali; Monza per gli animali fa il sold-out al Binario 7 ed ora una serata speciale sul dialetto monzese. Monza, a Michela Brambilla un dono-simbolo: il bastone che si usava per picchiare i cavalli al mercatoAl binario 7 la parlamentare è stata ospite di un incontro organizzato per fare il punto sul tema della violenza contro gli animali. Illustrati i dettagli della legge anti-maltrattamenti ... ilgiorno.it Famiglia nel bosco, Brambilla: presentato un ddl per cambiare il sistemaLa presidente della Commissione Infanzia incontra Catherine e Nathan a Montecitorio e sottolinea la «violenza di Stato» e la crudeltà che stanno vivendo. Nel testo si introduce il parere di una commis ... avvenire.it Michela Vittoria Brambilla - facebook.com facebook Quali sono le responsabilità degli assistenti sociali Ne parliamo con Michela Vittoria Brambilla in diretta a #Mattino5 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com