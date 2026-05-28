Una deputata e conduttrice televisiva è indagata per aver emesso fatture false dal 2020 al 2026, per un totale di circa 1,5 milioni di euro. Le fatture riguardano un meccanismo di sponsorizzazione dell’Ente nazionale cinofilia italiana al programma televisivo che conduce. L'indagine riguarda anche le modalità di pagamento e la presunta falsificazione di documenti fiscali legati a questa attività. La persona coinvolta non ha ancora commentato pubblicamente.

Milano, 29 maggio 2026 – Fatture false, emesse per sei anni a partire dal 2020 per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro e un “meccanismo“ di sponsorizzazione dell’Enci, l’Ente nazionale cinofilia italiana, al programma televisivo che conduce. La parlamentare di Forza Italia e presidente della Lega italiana difesa animali e ambiente Michela Vittoria Brambilla con il cane Lucky, alla presentazione della trasmiSsione "Dalla parte degli animali', programma ideato e condotto dalla Brambilla in onda apartire da domenica 12 gennaio, alle 10:50, torna su Rete4. ANSAMATTEO CORNER Nel mirino della procura, insieme ad altri cinque, è i ndagata la parlamentare Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Michela Brambilla, la deputata-conduttrice indagata per false fatture: Ecco di cosa è accusata e perché

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Indagata la deputata Michela Vittoria Brambilla. L'ipotesi di fatture false per la trasmissione tvLa procura di Milano ha indagato sette persone, tra cui la deputata di Noi Moderati, nell’ambito di un’indagine sulle presunte fatture false relative...

Fatture false per 1,5 milioni, indagata la deputata Michela Vittoria Brambilla: cos’è l’Enci, l’Ente vigilato dal MasafUna deputata è indagata per aver emesso fatture false per circa 1,5 milioni di euro.

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, deputata Brambilla difende Nathan e Catherine: Problemi risolti, ma figli ancora lontani; La deputata Brambilla indagata a Milano per false fatturazioni; Famiglia del bosco, Brambilla visita i bambini: Sono molto fiduciosa; Famiglia nel bosco, Michela Brambilla dai piccoli Trevallion: Hanno nostalgia di casa.

Rep — La deputata Michela Vittoria Brambilla (NM) è indagata in un’inchiesta per false fatturazioni (tra 2020 e 2026, per circa 1,5 milioni di euro) in relazione alla realizzazione del suo programma tv Dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizz x.com

La deputata Michela Vittoria Brambilla è indagata per false fatturazioni per il programma tv Dalla parte degli animali reddit

'Fatture false per 1,5 milioni', indagata la deputata BrambillaProsciolta un anno fa dal Tribunale di Lecco dall'accusa di evasione dell'Iva, Michela Vittoria Brambilla è di nuovo nei guai. La presidente della Commissione bicamerale sull'infanzia e deputata di No ... ansa.it

La deputata Michela Vittoria Brambilla indagata per false fatturazioniMichela Brambilla, storica deputata del PD e volto televisivo per il benessere animale è indagata a Milano per false fatturazioni, sotto accusa ... notizie.it