Michela Brambilla indagata per false fatturazioni nel 2020 1,5mln di € al suo programma tv Dalla parte degli animali

Notizia in breve

La deputata Michela Vittoria Brambilla è stata iscritta nel registro degli indagati per presunte false fatturazioni. Secondo le carte dell’indagine, nel 2020 avrebbe movimentato circa 1,5 milioni di euro attraverso il suo programma televisivo “Dalla parte degli animali”. L’inchiesta riguarda operazioni finanziarie sospette collegate all’attività dello show. Nessuna accusa formale è stata ancora mossa ufficialmente.