Michela Brambilla indagata per false fatturazioni nel 2020 1,5mln di € al suo programma tv Dalla parte degli animali

Da ilgiornaleditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La deputata Michela Vittoria Brambilla è stata iscritta nel registro degli indagati per presunte false fatturazioni. Secondo le carte dell’indagine, nel 2020 avrebbe movimentato circa 1,5 milioni di euro attraverso il suo programma televisivo “Dalla parte degli animali”. L’inchiesta riguarda operazioni finanziarie sospette collegate all’attività dello show. Nessuna accusa formale è stata ancora mossa ufficialmente.

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La deputata di Michela Vittoria Brambilla è indagata nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni, insieme ad altre persone, in relazione alla realizzazione del suo programma tv 'Dalla parte degli animali' e a un presunto meccanismo di sponsorizzazione La deputat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Michela Brambilla indagata per “false fatturazioni”, nel 2020 1,5mln di € al suo programma tv “Dalla parte degli animali”
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False fatturazioni per Dalla parte degli animali, indagata Michela Brambilla

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