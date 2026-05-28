Michela Brambilla indagata per false fatturazioni legate al suo programma tv
La deputata di Noi Moderati è indagata dalla Procura di Milano per false fatturazioni legate alla produzione del suo programma televisivo «Dalla parte degli animali» e a un sistema di sponsorizzazioni. L'inchiesta coinvolge anche altre persone. La vicenda riguarda presunte irregolarità nelle fatture emesse e ricevute in relazione alla trasmissione. La deputata è stata iscritta nel registro degli indagati e sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti.
La deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni, assieme ad altre persone, in relazione alla realizzazione del suo programma tv «Dalla parte degli animali» e a un meccanismo di sponsorizzazione. La notizia emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, anticipata da «la Repubblica» online e confermata da fonti qualificate. Le perquisizioni sono in corso nella sede dell' Enci, l'Ente nazionale cinofilia italiana, e di tre società di produzione televisiva, e non riguardano la parlamentare. Le accuse: 1,5 milioni di fatture... 🔗 Leggi su Feedpress.me
False fatturazioni per Dalla parte degli animali, indagata Michela Brambilla
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