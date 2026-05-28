michela brambilla indagata per false fatturazioni legate al suo programma tv

Notizia in breve

La deputata di Noi Moderati è indagata dalla Procura di Milano per false fatturazioni legate alla produzione del suo programma televisivo «Dalla parte degli animali» e a un sistema di sponsorizzazioni. L'inchiesta coinvolge anche altre persone. La vicenda riguarda presunte irregolarità nelle fatture emesse e ricevute in relazione alla trasmissione. La deputata è stata iscritta nel registro degli indagati e sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti.