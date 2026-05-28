La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati una deputata di Noi Moderati, coinvolta in un’inchiesta per emissione di false fatture relative alla produzione di un programma televisivo trasmesso su Rete 4. La parlamentare è accusata di aver firmato documenti falsi legati alla realizzazione dello show. L’indagine riguarda le procedure di fatturazione e i pagamenti effettuati per il programma. La donna non ha ancora reso dichiarazioni ufficiali sull’indagine.

Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati, è finita nel mirino della Procura di Milano. La parlamentare è indagata in un’inchiesta per false fatture per la realizzazione del programma tv di Rete 4 ‘Dalla parte degli animali’. La notizia, anticipata da Repubblica, è confermata da fonti investigative. Uomini della guardia di finanza stanno dando esecuzione a una serie di decreti di perquisizione (non nei confronti della parlamentare ma di altri indagati) disposti dai pubblici ministeri Antonio Pansa e Giancarla Serafini con l’aggiunto Paolo Ielo nella sede dell’ Enci – ente nazionale cinofilia italiana – e di tre società di produzione televisiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Michela Brambilla indagata a Milano: false fatture per programma tv

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