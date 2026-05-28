Michela Brambilla e l’inchiesta sulle fatture falso I sospetti sui 900 mila euro per il programma Tv sugli animali | le accuse dei pm

Tra il 2020 e il 2023, sono emerse indagini riguardanti una deputata di Noi Moderati e un’indagine sulle fatture relative a un programma televisivo sugli animali. Secondo i pm, sono stati sospettati oltre 900mila euro, cifra che corrisponde quasi all'importo versato dall’Enci alle società che producono il programma per la promozione. Le autorità hanno avviato accertamenti su possibili irregolarità nelle fatture e nelle transazioni finanziarie legate alla trasmissione.

Tra il 2020 e il 2023 alla deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla sarebbero finiti oltre 900mila euro, una somma quasi identica a quella che nello stesso triennio l’Enci aveva versato alle società che producono il suo programma televisivo per sponsorizzarlo. Lo mettono nero su bianco i pm milanesi Antonio Pansa e Giancarla Serafini nel decreto di perquisizione eseguito dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza e dalla Squadra mobile. Alla parlamentare viene contestata, in concorso, anche un’ipotesi di evasione fiscale sull’Iva. Come funzionava il meccanismo delle fatture. Secondo la Procura, le «società di produzione interposte» avrebbero girato alla deputata «sostanzialmente, l’intero flusso economico percepito» dall’Ente nazionale cinofilia italiana. 🔗 Leggi su Open.online

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False fatturazioni per il programma 'Dalla parte degli animali': indagata Michela Vittoria Brambilla

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