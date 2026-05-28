False fatture per il programma tv ‘Dalla parte degli animali’ Michela Vittoria Brambilla indagata
Una parlamentare è indagata nell’ambito di un’inchiesta milanese per false fatturazioni legate alla produzione del programma televisivo ‘Dalla parte degli animali’. L’indagine coinvolge anche altre persone. La Procura ha aperto un fascicolo senza ulteriori dettagli disponibili. La parlamentare, secondo quanto si apprende, è sotto indagine per presunti illeciti relativi alle fatture emesse per il progetto televisivo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle accuse specifiche o sui soggetti coinvolti.
(Adnkronos) – La parlamentare Michela Vittoria Brambilla è indagata con altre persone in un’inchiesta della Procura di Milano che ipotizza il reato di false fatturazioni per la realizzazione del suo programma tv 'Dalla parte degli animali'. Sono in corso perquisizioni della Guardia di finanza tra Milano, Torino e Roma nella sede dell’Enci – Ente nazionale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Indagata la deputata Michela Vittoria Brambilla: l'ipotesi delle fatture false per il programma "Dalla parte degli animali"
Leggi anche: Michela Vittoria Brambilla indagata per false fatturazioni nel programma Mediaset "Dalla parte degli animali"
Temi più discussi: La deputata Brambilla indagata a Milano per false fatturazioni; Media: 'Pentagono getta le basi per l'invasione di Cuba'; Duplice omicidio nel Napoletano, donne uccise in giorni diversi; Rapine sugli autobus a Milano, arrestati quattro giovani.
L’ombra delle false fatture sul programma di Brambilla: Report l'aveva rivelato un anno fa La deputata di Noi moderati Michela Vittoria Brambilla è indagata nell’ambito di un’inchiesta della procura di Milano su presunte false fatturazioni legate alla realizzazi facebook
False fatture per il programma tv 'Dalla parte degli animali', Michela Vittoria Brambilla indagataLa parlamentare Michela Vittoria Brambilla è indagata con altre persone in un’inchiesta della Procura di Milano che ipotizza il reato di false fatturazioni per la realizzazione del suo programma tv 'D ... adnkronos.com
False fatturazioni per il programma Dalla parte degli animali: indagata Michela Vittoria BrambillaPerquisizioni della Gdf nella sede dell’Ente nazionale cinofilia italiana e di tre studi di produzione. La parlamentare di Forza Italia è coinvolta ... milano.repubblica.it