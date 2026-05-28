False fatture per il programma tv ‘Dalla parte degli animali’ Michela Vittoria Brambilla indagata

Notizia in breve

Una parlamentare è indagata nell’ambito di un’inchiesta milanese per false fatturazioni legate alla produzione del programma televisivo ‘Dalla parte degli animali’. L’indagine coinvolge anche altre persone. La Procura ha aperto un fascicolo senza ulteriori dettagli disponibili. La parlamentare, secondo quanto si apprende, è sotto indagine per presunti illeciti relativi alle fatture emesse per il progetto televisivo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle accuse specifiche o sui soggetti coinvolti.