Michela Brambilla e l’inchiesta sulle fatture false I sospetti sui 900 mila euro per il programma Tv sugli animali | le accuse dei pm

Tra il 2020 e il 2023, sono stati sequestrati oltre 900mila euro a una deputata di Noi Moderati nell’ambito di un’inchiesta su fatture false. La somma corrisponde quasi a quella che l’Enci ha versato a società produttrici di un programma televisivo sugli animali nello stesso periodo. Le autorità indagano sui movimenti finanziari e sulle fatture presentate per il finanziamento del programma. Nessuna accusa formale è stata ancora contestata.

Tra il 2020 e il 2023 alla deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla sarebbero finiti oltre 900mila euro, una somma quasi identica a quella che nello stesso triennio l’Enci aveva versato alle società che producono il suo programma televisivo per sponsorizzarlo. Lo mettono nero su bianco i pm milanesi Antonio Pansa e Giancarla Serafini nel decreto di perquisizione eseguito dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza e dalla Squadra mobile. Alla parlamentare viene contestata, in concorso, anche un’ipotesi di evasione fiscale sull’Iva. Come funzionava il meccanismo delle fatture. Secondo la Procura, le «società di produzione interposte» avrebbero girato alla deputata «sostanzialmente, l’intero flusso economico percepito» dall’Ente nazionale cinofilia italiana. 🔗 Leggi su Open.online

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False fatturazioni per il programma 'Dalla parte degli animali': indagata Michela Vittoria Brambilla

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Caso Ente cinofilia e sponsorizzazioni tv, Michela Vittoria Brambilla indagata a Milano per evasione fiscale e false fatturazioni. TV e animali usati per i loro sporchi giri. x.com

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