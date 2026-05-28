Miasmi Benevento Nord l’Arpac garantisce al Sindaco esami e sopralluoghi

Da anteprima24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Arpac ha assicurato al sindaco che verranno effettuati esami e sopralluoghi per verificare i miasmi provenienti dall'impianto di Benevento Nord. La questione riguarda la presenza di odori sgradevoli che si sono verificati nell'area e che hanno portato a richieste di intervento. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati delle verifiche o sui tempi di intervento. La comunicazione mira a garantire che siano avviate tutte le procedure di controllo necessarie.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Circa la problematica dei miasmi provenienti dall’impianto di biometano situato in via Masseria Corbo, nella zona nord di Benevento e raccogliendo le numerose segnalazioni giunte dai cittadini e dalle associazioni del territorio, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha sollecitato il direttore generale dell’Arpac Stefano Sorvino. Il direttore dell’Arpac ha garantito massima attenzione e approfondimenti tecnici con l’esecuzione di sopralluoghi seriali e accesso all’azienda. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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