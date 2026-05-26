De Luca torna sindaco e sceriffo | diversi sopralluoghi a meno di 24 ore dall' elezione parcheggiatori in fuga

Dopo la rielezione, il nuovo sindaco ha effettuato diversi sopralluoghi nel centro cittadino in meno di 24 ore, concentrandosi su cantieri e parcheggi. Durante le visite, alcuni parcheggiatori sono fuggiti. I lavori sui cantieri di corso Vittorio Emanuele e delle traverse, tra cui via Fieravecchia, risultano ancora fermi. La situazione ha suscitato critiche per il mancato avanzamento delle opere pubbliche.

È scandaloso che siano fermi i lavori dei cantieri sul corso Vittorio Emanuele e le relative traverse, a cominciare da via Fieravecchia. Invito gli uffici comunali a convocare immediatamente i direttori dei lavori e le imprese per definire tempi rapidissimi e ultimativi per il completamento delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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