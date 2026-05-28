Mi sentivo un gladiatore sul palco con lui | Daniele Tedeschi racconta i 12 anni con Vasco Rossi

“Quello con Vasco è stato un periodo fantastico. Migliaia di autografi, concerti incredibili. Mi sono sentito un gladiatore quando ero sul palco a San Siro con lui e le mie bacchette. Mi piacerebbe suonare di nuovo con lui, anche per qualche ora da soli in garage”. In occasione dell’attesissimo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Lucio Dalla mi vide con una birra e per un po’ per lui ero ‘il tossico’. Vasco Rossi ha colpito con un martello di gomma me e Patty Pravo”: i ricordi di Samuele BersaniSamuele Bersani ricorda di essere stato descritto come “il tossico” da Lucio Dalla, che lo vide con una birra, e di aver subito un colpo con un...

Brigitte Nielsen a Belve: “Stallone mi ha distrutto la carriera, con lui mi sentivo in pericolo”Nella prossima puntata di Belve, l'attrice parla del suo matrimonio con l’attore famoso e lo descrive come molto cattivo, sia dal punto di vista...