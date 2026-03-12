Samuele Bersani ricorda di essere stato descritto come “il tossico” da Lucio Dalla, che lo vide con una birra, e di aver subito un colpo con un martello di gomma da Vasco Rossi e Patty Pravo. Bersani è figlio unico, con un padre musicista e una madre maestra, entrambi insieme dal 1966.

“Sono figlio unico: mio padre musicista, mia madre maestra. I miei genitori stanno insieme dal 1966 ed è una cosa straordinaria. Li considero dei rivoluzionari per come va il mondo oggi”. Parola di Samuele Bersani, uno dei cantautori più importanti della musica italiana che si è raccontato durante un incontro al teatro Duse di Bologna, lo scorso 9 marzo. I l suo “padrino” artistico è stato Lucio Dalla e i ricordi si fanno affettuosi, come riporta Il Resto del Carlino: “L’ho conosciuto al Cocoricò. Sapevo che lui doveva girare lì un video. Ero timido ma anche un po’ sfacciato: mi presentai al Cocoricò, accompagnato da un amico. Gli chiesi se poteva ascoltare una mia canzone, che poi era ‘Il mostro’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Lucio Dalla mi vide con una birra e per un po' per lui ero 'il tossico'. Vasco Rossi ha colpito con un martello di gomma me e Patty Pravo": i ricordi di Samuele Bersani

