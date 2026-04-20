Brigitte Nielsen a Belve | Stallone mi ha distrutto la carriera con lui mi sentivo in pericolo

Da fanpage.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prossima puntata di Belve, l'attrice parla del suo matrimonio con l’attore famoso e lo descrive come molto cattivo, sia dal punto di vista psicologico che fisico. Racconta inoltre di come questa relazione abbia influito sulla sua carriera, affermando che l’ex marito le avrebbe causato danni e sensazioni di pericolo. La donna condivide anche dettagli sulla sua esperienza personale durante la relazione.

Brigitte Nielsen è la protagonista della prossima puntata di Belve. L'attrice racconta il matrimonio con Stallone e ne parla malissimo: "Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Mi sentivo in pericolo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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