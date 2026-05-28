Il Roland Garros regala da sempre colpi di scena straordinari, ma l’edizione del 2026 verrà ricordata anche per uno dei momenti più amari della recente storia del tennis italiano. Nella giornata di giovedì 28 maggio, il numero uno del mondo Jannik Sinner è stato clamorosamente eliminato al secondo turno dello Slam parigino. A fermare la corsa dell’altoatesino non è stato solo il valore del suo avversario, l’argentino Juan Manuel Cerundolo, capace di imporsi al termine di una battaglia di cinque set, ma soprattutto un improvviso colpo di calore. Sinner ha accusato gravi problemi fisici durante il match, manifestando vomito e accenni di crampi che ne hanno visibilmente limitato le prestazioni e la mobilità in campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi hai spezzato il cuore”. Sinner, arriva il messaggio di Alcaraz: poi si scopre la verità

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