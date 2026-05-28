Alcaraz scrive a Sinner | Mi hai spezzato il cuore Ma è fake

Carlos Alcaraz ha scritto un messaggio a Jannik Sinner in cui afferma: “Mi hai spezzato il cuore”, dopo la sconfitta al Roland Garros. Tuttavia, si è scoperto che il messaggio non è autentico. La comunicazione circolata sui social network si è rivelata un falso, senza conferme ufficiali. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di tennis, ma resta da verificare la reale provenienza del messaggio.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz scrive a Jannik Sinner dopo la sconfitta al Roland Garros. o forse no. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato al secondo turno dello Slam di Parigi, cedendo a Juan Manuel Cerundolo in cinque set a causa di un colpo di calore che gli ha provocato vomito e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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