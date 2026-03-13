Medvedev sulla polemica con Draper | Mi ha distratto non ho barato Poi la verità su Sinner e Alcaraz

Daniil Medvedev ha affrontato e vinto il suo match contro Jack Draper ai quarti di finale di Indian Wells, confermando un livello di gioco elevato. Dopo l’incontro, Medvedev ha dichiarato di essere stato distratto dalla polemica con Draper e ha negato di aver barato. Successivamente, il tennista russo ha condiviso alcune considerazioni su Sinner e Alcaraz, senza entrare nei dettagli.

Daniil Medvedev è tornato a mostrare un livello molto alto a Indian Wells e la vittoria nei quarti di finale contro Jack Draper ha riportato il russo al centro della scena del torneo. Il successo per 6-1 7-5 racconta di una prestazione solida, soprattutto nel primo set dominato, ma a far discutere è stato soprattutto un episodio avvenuto nel secondo parziale, sul 5-5. Durante uno scambio con Draper al servizio sullo 0-15, una palla di Medvedev ha sfiorato la linea sorprendendo il britannico, che ha reagito allargando le braccia in segno di stupore. L’azione è proseguita normalmente fino all’errore del russo, ma subito dopo Medvedev ha chiesto l’intervento dell’arbitro sostenendo di essere stato distratto dal gesto dell’avversario e chiedendo una verifica tramite video review. 🔗 Leggi su Oasport.it

