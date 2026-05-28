Mi fai chiamare da tuo marito? La vita delle contadine a Roma nel 2026

Da romatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2026, la Fao ha dichiarato l'anno della donna agricoltrice. Secondo un rapporto pubblicato in occasione, in Italia le donne costituiscono il 42% della forza lavoro nel settore agricolo. La statistica evidenzia la presenza femminile nel lavoro rurale, senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sulle differenze regionali.

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La Fao ha proclamato il 2026 anno della donna agricoltrice. Secondo il rapporto redatto per l’occasione, “La condizione delle donne nei sistemi agroalimentari”, in Italia le donne rappresentano il 42% della forza lavoro agricola. Una percentuale significativa per un mestiere che, tuttavia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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