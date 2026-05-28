Mi fai chiamare da tuo marito? La vita delle contadine a Roma nel 2026
Nel 2026, la Fao ha dichiarato l'anno della donna agricoltrice. Secondo un rapporto pubblicato in occasione, in Italia le donne costituiscono il 42% della forza lavoro nel settore agricolo. La statistica evidenzia la presenza femminile nel lavoro rurale, senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sulle differenze regionali.
La Fao ha proclamato il 2026 anno della donna agricoltrice. Secondo il rapporto redatto per l’occasione, “La condizione delle donne nei sistemi agroalimentari”, in Italia le donne rappresentano il 42% della forza lavoro agricola. Una percentuale significativa per un mestiere che, tuttavia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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