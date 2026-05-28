Mi fai chiamare da tuo marito? La vita delle contadine a Roma nel 2026

La Fao ha proclamato il 2026 anno della donna agricoltrice. Secondo il rapporto redatto per l’occasione, “La condizione delle donne nei sistemi agroalimentari”, in Italia le donne rappresentano il 42% della forza lavoro agricola. Una percentuale significativa per un mestiere che, tuttavia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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SARA RICEVE UNA BRUTTA NOTIZIA! DOVE ANDRÀ ORA A VIVERE CON SUO FIGLIO

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