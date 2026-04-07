GF VIP 2026 Alessandra Mussolini beffa Antonella Elia e lei sbotta | Mi fai pena fai gli show Il video

Nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si è verificato un acceso scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. La discussione è nata da un confronto tra le due donne, che avevano condiviso momenti di amicizia nel passato, ma ora si trovano in forte contrasto all’interno della casa. Un video mostra Mussolini che fa una battuta, mentre Elia reagisce con un commento ironico e infastidito.

Il confronto-scontro tra le due concorrenti. Con tanto di imitazione (in diretta) Da amiche a nemiche. Antonella Elia e Alessandra Mussolini, che sembravano così complici e affiatate, ormai da giorni vivono nella casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip, a debita distanza. E stasera, nel corso della diretta, le due si sono confrontate. O forse sarebbe meglio dire: scontrate. Tutto è partito quando Antonella Elia ha difeso Francesca Manzini dalle accuse di Paola Caruso. Da lì qualcosa nel rapporto si è rotto. “Mi sono sentita tradita dalla sua nomination, Alessandra mi ha delusa”, ha detto Antonella Elia. “Pensavo che essendo coetanee e simili ci fosse un'empatia profonda, che andava aldilà del gioco. 🔗 Leggi su Today.it

GF Vip, Antonella Elia delusa da Alessandra Mussolini: “Non me l’aspettavo, prima empatizzava con me”Antonella Elia si sfoga al Grande Fratello Vip, cosa ha detto la gieffina contro Alessandra Mussolini Ad Antonella Elia non va proprio giù il fatto...

Leggi anche: GF Vip, Alessandra Mussolini contro Antonella Elia. Lo scontro in puntata e il quasi schiaffo a Paola Caruso

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: La culotte di Alessandra Mussolini Video; Grande Fratello Vip, Adriana Volpe furiosa con Alessandra Mussolini: Vergognati, sei una donna e una mamma. Poi minaccia di abbandonare la casa; GFVIP 2026, Alessandra Mussolini riabbraccia la figlia Clarissa: Mamma sei una forza della natura; GF Vip, Alessandra Mussolini contro Antonella Elia. Lo scontro in puntata e il quasi schiaffo a Paola Caruso.

Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini, siparietto bollente al Gf Vip 2026 | Mosse audaci e sensuali…Raimondo Todaro accende la casa del Grande Fratello Vip 2026 con Alessandra Mussolini durante un momento di giochi. ilsussidiario.net

Chi è Maria Scicolone, mamma di Alessandra Mussolini al GF Vip | Malattia, come staChi è Maria Scicolone e malattia mamma di Alessandra Mussolini - attualmente al Grande Fratello Vip 2026 - e sorella di Sophia Loren. ilsussidiario.net

Alessandra Mussolini added a new photo. - Alessandra Mussolini - facebook.com facebook

"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini ricorda la madre: "Piangeva da sola" #grandefratellovip x.com