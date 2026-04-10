Origini Contadine festeggia 20 anni di tradizioni venete a Terrassa Padovana nel 2026

Nel 2006, a Terrassa Padovana, è stato fondato il Gruppo di rievocazione storica Origini Contadine, in occasione della Festa dei Sapori e delle Tradizioni. Quest’anno, il gruppo celebra il ventesimo anniversario della sua attività, che si svolge nel contesto di eventi dedicati alle tradizioni venete e alle pratiche agricole storiche. La ricorrenza si inserisce nel calendario delle manifestazioni locali dedicate alla cultura rurale della regione.

Il Gruppo di rievocazione storica Origini Contadine è nato nel 2006 a Terrassa Padovana in occasione della Festa dei Sapori e delle Tradizioni e quest’anno ricorre il ventesimo anniversario dalla sua nascita. Tutti i componenti condividono la passione per le tradizioni della cultura veneta sia in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it San Valentino e le tradizioni contadineAll’interno della rassegna Love is in the Air Speciale San Valentino, calendario dedicato a questa festa ricco di attività in tutta la provincia di... Omaggio alle origini contadine. Il falò di Sant’Antonio incantaIl tempo ballerino non frena l’entusiasmo per Sant’Antonio, tutto esaurito per il falò in Brianza.