Svimez e A2A | Con la transizione energetica 73mila nuovi occupati nel Mezzogiorno entro il 2030

Secondo uno studio recente, il processo di transizione energetica potrebbe creare circa 73.000 nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno entro il 2030. La ricerca, condotta da un centro di analisi economica, analizza gli effetti occupazionali di questa trasformazione nel settore energetico e nelle attività connesse. L’indagine si concentra sui benefici potenziali derivanti dall’adozione di nuove tecnologie e dalla spinta verso fonti di energia rinnovabile, evidenziando i cambiamenti previsti nel mercato del lavoro regionale.

La transizione energetica può diventare un motore concreto di occupazione nel Mezzogiorno. Secondo lo studio realizzato da Svimez e A2A, il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) potrebbe generare entro il 2030 circa 73mila nuovi posti di lavoro nel Sud, di cui 15mila destinati agli under 35. La ricerca è stata presentata a Roma durante l’evento “Rigenerazione Sud: competenze, lavoro, sostenibilità. Le rinnovabili per il futuro del Mezzogiorno”, organizzato da Associazione Civita in collaborazione con A2A. Occupazione e giovani: il nodo della fuga dei talenti. Il dato occupazionale si inserisce in un contesto complesso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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