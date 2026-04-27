ZES Mezzogiorno | boom di investimenti con 10 miliardi per il Sud

Il governo ha annunciato un investimento di 10 miliardi di euro nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, destinato a sostenere lo sviluppo economico della regione. Per il 2026, i fondi destinati al credito d'imposta arriveranno a 2,3 miliardi di euro, rappresentando il massimo previsto. Questa iniziativa mira a incentivare le imprese e a favorire la crescita nel Sud Italia attraverso risorse dedicate.

? Cosa sapere Il Governo stanzia 10 miliardi di euro per la ZES Unica nel Mezzogiorno.. I fondi per il credito d'imposta nel 2026 raggiungono il picco di 2,3 miliardi.. Sbarra dichiara che la ZES Unica Mezzogiorno è ormai a pieno regime, con investimenti e posti di lavoro che crescono grazie alla nuova strategia del Governo Meloni per il Sud. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud ha tracciato il bilancio dell’operatività della Zona Economica Speciale, sottolineando come il Mezzogiorno sia tornato al centro della pianificazione nazionale. Secondo quanto riferito il 25 aprile 2026, lo strumento non è più solo un concetto sulla carta, ma una realtà che muove capitali e crea occupazione nelle aree produttive e artigianali del territorio meridionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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