Mettete dei fiori… | anteprima in piazza a Ravenna per Sottocasa Festival

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, dalle 16, piazza Medaglie d’Oro a Ravenna ospiterà un evento in vista della settima edizione di Sottocasa, il festival organizzato dall’associazione Sguardi in camera. La manifestazione prevede esposizioni, laboratori e presentazioni aperti al pubblico, con un programma dedicato alla cultura e all’arte. L’evento è stato annunciato come un’anteprima della manifestazione principale, prevista nei mesi successivi. La piazza sarà aperta a tutta la cittadinanza per tutta la durata dell’evento.