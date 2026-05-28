Mettete dei fiori… | anteprima in piazza a Ravenna per Sottocasa Festival

Da ravennatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio, dalle 16, piazza Medaglie d’Oro a Ravenna ospiterà un evento in vista della settima edizione di Sottocasa, il festival organizzato dall’associazione Sguardi in camera. La manifestazione prevede esposizioni, laboratori e presentazioni aperti al pubblico, con un programma dedicato alla cultura e all’arte. L’evento è stato annunciato come un’anteprima della manifestazione principale, prevista nei mesi successivi. La piazza sarà aperta a tutta la cittadinanza per tutta la durata dell’evento.

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Sabato 30 maggio, a partire dalle ore 16, piazza Medaglie d’Oro a Ravenna accoglierà con una festa per tutta la cittadinanza ricca di esposizioni, laboratori e presentazioni l’anteprima della settima edizione di Sottocasa, il Festival -coordinato dall’associazione Sguardi in camera- frutto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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